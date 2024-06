Et Kuressaare on väike ja vaikne ja mõnus linn elamiseks, pole mingi uudis ega saladus. Ometi on ka Kuressaares päris kesklinna ligidalt võimalik leida veel selliseid oaase, kus elades ja olles ei aimagi linna ligiolu. Jah, ka südalinnas võib olla hubane ja vaikne.

See pika ajalooga maja sai endale uue pererahva kaks aastat tagasi. Eelmise omaniku maine teekond oli läbi saanud ja nii seisiski maja mõnda aega tühjalt ja õige peremeheta. “Kaks tuba ja köök olid enam-vähem... “ kirjeldab perenaine Annely Neisalu uue kodu toonast hetkeseisu. “Asukoht on ideaalne. Me istume siin oma aias ja mitte keegi ei usu, et oleme tegelikult keset Kuressaare vanalinna!”