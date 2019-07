Muruniitmise murest priiks

Millised on robotniiduki eelised tavalise muruniitja ees?

Robotniiduk annab omanikule palju vabadust, kuna ta tuleb endaga ise suurepäraselt toime. Eriti hästi sobib robot neile, kes suvel palju reisivad või kel lihtsalt pole aega. Ja veel üks mõneti üllatav fakt: kuna robotniiduk askeldab aias 24/7, siis tõenäosus oma aias roomajaid kohata on väga väike.

Kui suur on mudelite valik? Nende erinevused?

Worx Landroid

Eriomadused: Robotniidukil on äpijuhtimine ‒ programmeeri ja kontrolli Landroidi eemalt nutitelefonis. Murupinna kalkulaator ‒ jaluta nutitelefoniga ümber oma murupinna ja selle suurus ongi teada. Automaatne graafik ‒ äpp kalkuleerib automaatselt töögraafiku vastavalt murupinna suurusele ja muudab seda vastavalt kohalikele ilmaoludele. Automaatne tarkvarauuendus ‒ Landroid installeerib uusima tarkvara ise WiFi kaudu. Cut to edge-äärelõikus ‒ kõige vähem lõikamata muru. Tänu patenteeritud AIA tehnoloogiale sõidab Landroid läbi ka kitsastest vahekäikudest. Plug-N-Play ‒ eelprogrammeeritud: vajuta nupule ja töö lähebki lahti.

Põhiomadused: Lisavarustuse pesa ‒ saad Landroidi ise täiendada Plug-in lisavarustusega. Külglaadimine ‒ puhas ja niidetud laadimisalus. Multi-Zone programmeerimine ‒ niiduk saab suurepäraselt hakkama liigendatud aiaga. Tera pöörleb päri- ja vastupäeva, mis tähendab kaks korda vähem teravahetusi. Varguskindlus ‒ PIN-koodiga kaitse ei lase varguse korral Landroidi käivitada. Läbi äpi saad Landroidi lukustada. Aku tühjenemisel ja ka siis, kui päevatöö on tehtud, sõidab niiduk ise tagasi laadimisjaama. Ilmastikukindel konstruktsioon. Vihmasensor suunab Landroidi laadimisjaama, kui vihma hakkab sadama. Turvasensorid peatavad tera pöörlemise, kui robotit tõsta või kallutada. Kolme lendteraga lõike/multšisüsteem. LCD ekraan PIN-koodi sisestamiseks ja programmeerimiseks.

Plug-in lisavarustusse kuulub põrkumisvastane süsteem ultrahelisensoriga, see väldib esemetega kokkupõrkamist ja aitab leida tee ka keerulises aias. GPS lokaliseerimine võimaldab jälitada Landroidi varguse korral, 4G kaudu saadetakse kasutajale tema asukoht. Digitaalne piire lihtsustab piirdetraadi paigaldust keerulises aias. Komplekti kuuluvad aku, laadija, laadimisalus, 9 tera ja kruvi, 180 m piirdetraati, 250 vaia, kuuskantvõti, mõõdupulk, 8 alusekinnituskruvi, 2 traadiparandusliidet ja mall traadi paigaldamiseks nurkades.

McCulloch ROB R1000

Öelge ROBile, millal niita ‒ päeval või öösel, vihma või päikesepaiste ajal, kasvõi ööpäevaringselt ‒ ja ta ei nurise kunagi ega küsi juua. Ainus, mida ta vajab, on aeg-ajalt kodus puhata, et end laadida. Niidukõrgus vahemikus 20‒50 mm. ROB niidab muru väikesteks libledeks, mis kõdunedes väetavad muru loomulikul teel, muutes selle tugevamaks ja tervemaks. Lihtne paigaldada – piirdekaabel määratleb niidetava ala igasuguses aias.

Varustatud liitiumioonakuga, mille keskmine laadimisaeg on 50 min. Infopaneel on LCD ekraaniga, seadete menüüga. Integreeritud käepide. Lisaks on niidukil alarm, PIN-kood, paigalduslukustus, ajalukustus, tõsteandur ja kallutusandur.