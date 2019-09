“See on väike Muhu, see on Muhumaa... “ ütleb tuntud laulusalm. Vale puha! Pole see Muhu nii väike midagi. Lausa nii suur, et isegi mina, ehkki sünnipärane muhulane, sattusin Merle ja Riho Liljele külla sõites kõigepealt paanikasse, seejärel paikadesse, kuhu ma kunagi varem polnud jõudnud ja lõpuks SAIN ikka pärale ka, aga ilma detailsete juhisteta poleks ma nende kena kodu üles leidnudki.