Sille ja Aarne Väli kodu töökoha lähedal

Seda maja Kuressaares Pikal tänaval teavad kindlasti kõik need, kes kirjas doktor Sille Väli perearsti nimistus või käinud füsioterapeut Aarne Väli juures massaažiseanssidel. Vähesed teavad, et kui lätlaste koostatud toonast linnaplaani uskuda, seisis sama koha peal väike puumaja juba 1797. aastal. Igatahes on selles paigas elatud ja oldud pikki aegu, elatud, rõõmustatud ja kurvastatud. Aegu on olnud igasuguseid, kuid mulle paistab, et praegu elatakse selle katuse all küll väga õnnelikku elu.