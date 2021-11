Eesti käänuline tee mängutööstuse tippklassi

Eesti mängutööstus on lihtviisil jagunenud kaheks: need, kes mänge loovad, ning need, kes soovivad mänge luua. Kahel ettevõttel on kindlasti vahe juba kvaliteedi osas ning kui võtta võrdlusesse ka storytime, nagu enamik mängureid seda nimetab, siis on just lugu see, millele edukad mängutöösturid oma mängud üles ehitavad. Viimased 10 aastat on olnud rasked ja seda kindlasti juba sel põhjusel, et kodumaal on raske turustada Eestis arendatud mängu, mille põhimõte on tuua grupeeringuliselt kokku uusi fänne. Mujalt maailmast sisserännanud firmad vallutavad jooksult nii kodust kui ka välisturgu. Kuid "gurmaane" see ei heiduta ning tõsised mängurid soovivad siiski olla nende fännide seas, kes oma riigi mängutööstust ka toetavad.