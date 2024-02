Liitu Lidli tiimiga ja avame koos Saarel kena Lidli!

Lidlis peame oluliseks töö- ja eraelu tasakaalu. Sul on võimalik töötada osalise töökoormusega, vaid 30 tundi nädalas. Sinu töögraafik on alati ette teada neli nädalat, tänu millele on Sul võimalik vaba aega mugavalt ka planeerida. Kaheksatunnised vahetused tagavad, et Sul on alati pool päeva vaba. Nii jääb rohkem aega iseendale ja perele.