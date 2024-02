Liiklusõnnetus välismaal – kuidas liikluskindlustus sind aitab?

Kuidas olla aga valmis kõige hullemaks ehk selleks, kui sinu ja sinu sõidukiga peaks välismaal olles juhtuma liiklusõnnetus?

Vajalikud dokumendid autoga välismaale reisides

Enne välismaale sõitu on oluline veenduda, et sul on olemas kehtiv liikluskindlustus. Eestis on liikluskindlustus sõidukitele kohustuslik ja Eestis sõlmitud liikluskindlustus kehtib alati kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning Šveitsis. Üldiselt on liikluskindlustus peaaegu kõikides riikides kohustuslik – sellega tagatakse, et ohvritel oleks võimalik liiklusõnnetuse korral hüvitist saada.

Välismaal liigeldes peab sul liikluskindlustuse poliis alati kaasas olema. Lisaks on mõistlik kaasa võtta ka roheline kaart, mis on rahvusvaheline liikluskindlustuse tõend. Kuigi rohelist kaarti enamikes Euroopa riikides ei nõuta, tuleks see kindlasti kaasa võtta kaugematesse riikidesse, kus selline nõue kehtib.

Lisaks poliisile on kasulik kaasa võtta ka isekopeeruv rahvusvaheliselt kasutatav liiklusõnnetuse teate blankett. Kõikides Euroopa riikides on kasutusel samasugune blankett, see on küll kohalikus keeles, kuid selle andmeväljad on samad. Nii on kergema liiklusõnnetuse korral mugav vormistada õnnetuse teatis kohapeal. Blanketi saad soovi korral oma kindlustusandjalt.

Seega enne reisile minekut kontrolli, kas oled autosse kaasa pakkinud: juhiloa;

auto registreerimistunnistuse;

liikluskindlustuse poliisi;

rohelise kaardi (vajadusel);

isekopeeruva rahvusvaheliselt kasutatava liiklusõnnetuse teate blanketi.

Liiklusõnnetus välismaal