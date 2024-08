Harjumused, mis annavad hea alguse sinu päevale

Kui armastad hommikuti mahla juua, siis valmista see endale ise, sest paljud poemahlad sisaldavad hulganisti suhkruid. Mahla valmistamine on kerge, olemas peab olema vaid sobiv mahlapress. Lisa mahlapressi apelsini, greipi, porgandit või hoopiski peeti ning valmistada värskendavaid mahlasid.

Aeg iseendale

Lisaks hommikusöögile tuleb hommikul võtta aega iseendale. Selleks sobib nii lugemine, jooga, venitused kui ka ilurutiinid. Oluline on see, et saaksid rahulikult ärgata ja tegeleda sellega, mis sulle annab hea tunde. Mõnele inimesele meeldib hommikuti kirjutada, teistele vaikuses kohvi nautida või raamatut lugeda. Ükskõik mis see sinu jaoks on, leia selleks kasvõi 10 minutit.