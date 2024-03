Uus hobi ehk parim akukettsaag ja puuskulptuurid

Haara parim akukettsaag ja mine kunsti tegema!

Kindlasti on puukunstnikul vaja ilumeelt, kunstilisi oskusi ning head silma, kuid ka korralik tööriist on faktor, mida ei saa tähelepanuta jätta. Parim akukettsaag tundub esmapilgul liiga rohmakas, et sellega midagi detailset ja elegantset valmistada. Mitmekülgne ja täpne akukettsaag on tegelikult puidu töötlemiseks just see õige tööriist.

Tõsi, turult leiab ka spetsiaalselt puunikerdamiseks mõeldud kettsaage, ent kui sa ei kavatse saada professionaalseks vigursaagijaks, pole seda vast vaja. Parim akukettsaag sobib ühtviisi hästi nii loomingulise tuhina väljaelamiseks kui ka kodus puude pügamiseks ning küttepuude lõikamiseks.

Farroni e-poes müüdav akukettsaag MSA 120 C-BQ Compact on kompaktne ja kerge aga samal ajal ka võimas tööriist. Akukettsae eeliseks on ka selle kergus ja võimalus puidu ümber niimoodi toimetada, et pole vaja karta juhtmetesse takerdumist. Rääkimata siis teistestki eelistest: vaikne, madala vibratsioonitasemega ja võib kasutada ka siseruumides.

Arvad, et parim mootorsaag on algajale veidi liiga võimas? Tegelikult pole seda tarvis peljata. Varasem puutöökogemus tuleb muidugi kasuks, ent puuskulptuuride valmistamisega võib alustada ka siis, kui kogemus puudub. Mis sest, et algul mõtled et ei oska – õpitaksegi läbi kogemuse!

Foto: Erakogu

Alustades võimalikult väikeselt…