Levinumad halvad finantsotsused ja kuidas neid vältida

Investeerimise edasilükkamine

Investeerimise edasilükkamine on veel üks viga, mis inimestele pikemas perspektiivis kalliks maksma läheb. Paljud inimesed arvavad, et saavad hiljem investeerida, mõistmata, et liitintress töötab kõige paremini siis, kui investeeringud tehakse varakult. Investeerimise edasilükkamine tähendab, et jäädakse ilma pikaajalisest varade kogunemise potentsiaalist.