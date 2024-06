Esimesed liftiga A-energiaklassi kodud Kuressaares – Tolli 7

Sinu unistuste kodu unikaalses elupiirkonnas, kus ajalugu kohtub luksusega

Eksklusiivne disain ja arhitektuur – Sinu Unistuste Kodu

Suured rõdud ja esimesel korrusel avarad terrassid

Kõigil korteritel on suur rõdu või terrass, mis on ideaalne paik lõõgastumiseks ja vaba aja veetmiseks. Esimese korruse korteritel on eriti avarad terrassid, mis tähendab veelgi rohkem ruumi välitegevusteks ja perega aja veetmiseks. Iga korter Tolli 7-s on loodud pakkuma idüllilisi hetki, avanevad vaated vanalinna katustele, sügislehis alleedele ja tähistaevale võimaldavad nautida Kuressaare ainulaadset atmosfääri.

Nutikad ja energiasäästlikud lahendused – tänapäeva mugavus

Me oleme integreerinud nutikaid lahendusi ja energiasäästlikke tehnoloogiaid, et tagada mugavus ja jätkusuutlikkus. Nutilukud, veebirakenduse teel juhitav küte, jahutus, ventilatsioon ja automaatselt juhitud kommunaalkulude jagamissüsteem muudavad elu Tolli 7-s lihtsaks, murevabaks ja soodsaks.

Vaid 18 eksklusiivset korterit

Tolli 7 pakub ainult 18 eksklusiivset korterit, mis tähendab, et see on ainulaadne võimalus elada selles erakordses majas. Kui soovid elada keskkonnas, kus on ühendatud ajalooline väärikus ja kaasaegne luksus, on Tolli 7 just Sinu uus kodu.