Parim varstolmuimeja ning miks see peaks olema su järgmine valik

Soovitage head varstolmuimejat – millest alustada?

Ehk liigubki mõte kohe edasi sinna, et millist tolmuimejat osta ning mis on hea varstolmuimeja 2024, 2023 või hoopis tulevikus. Brände on aina rohkem: Electrolux varstolmuimeja, Dyson varstolmuimeja esinduskauplusest Airvitamin, Philips varstolmuimeja, Xiaomi varstolmuimeja, Bosch varstolmuimeja.

Igal brändil ja mudelil on omad eelised, kuid samas on ka brände, mis paistavad veel eriti silma. Varstolmuimejate maailmas on üheks selliseks näiteks Dyson, mis on olnud paljude uuenduste ja innovaatiliste lahenduse esirinnas oma algusest saati.

Näiteks on üheks selliseks uuenduseks läbipaistev tolmukonteiner. Kui varasemalt leiti, et keegi ei taha näha, palju tolmuimeja on prahti ja sodi kokku imenud, siis Dysoni leiutajat see lähenemine ei morjendanud. Nüüd on parimad varstolmuimejad kindlasti sellise tolmukonteineriga, sest tänu läbipaistvusele on kerge näha, millal on tarvis konteinerit tühjendada.

Milline on parim varstolmuimeja sinu jaoks?

Tutvudes eri mudelitega, näed ka seda, mis on nende erisused. See tähendab, et pead mõtlema oma soovidele ja enda majapidamise vajadustele. Kas su kodus on rohkelt vaipu? Siis peaksid valima hea tolmuimeja, millel on eraldi puhastuspea vaipade puhastamiseks. Lihtsalt imemisjõud ei suuda vaibalt sodi ja tolmu eemaldada. Motoriseeritud harjased aga lükkavad vaibakiud päriselt liikuma, tagades mustusele parema ligipääsu.