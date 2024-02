Küttemaailmas tähendab kvaliteet midagi enamat kui “käib kah”

Koverek OÜ maailmas kehtib aga teinegi põhimõte: ehitada tuleb mitte nii, kuidas saab, vaid nii, kuidas on õige. Ükskõik, millise sooviga klient meie juurde tuleb, on meie ülesanne garanteerida kvaliteet.

Mis see kvaliteet siis on? Järjekordne kõlav sõna, millega igaüks vehkida armastab? Kahjuks küll. Meie jaoks on kvaliteedil aga filosoofiline sisu: kindlustunne ning pikaajaline kogemus, milleta poleks kindlustunne võimalik.

Kindlustunne ei teki reklaamlausest või müügimehe mesijutust. Kõik saab alguse põhjalikust selgitustööst. Me istume kliendiga maha ning teeme ühiselt selgeks, mida ning kui palju tema elamine kütteks vajab. Tihti juhtub nii, et klient tahab soojuspumpa, kuid olukorda hinnates saab kiiresti selgeks, et pelleti põleti on tema jaoks tegelikult parem lahendus. Ja vastupidi.

Meie mõte pole iga hinna eest midagi maha müüa, vaid pakkuda inimesele sellist lahendust, millega ta lõpuks ise kah rahul on. Oleme ju selle lahedusega aastateks seotud meiegi - küttesüsteem vajab pidevat järelvalvet ning hooldust. Kui me kliendile kehva süsteemi paigaldame, ei õnnestu meil seda hiljem korralikult hooldada.