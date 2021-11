Eesti on vallutamas maailma erinevate startup-firmadega. Ei ole üldsegi kummaline kuulda uudist, et aastal 2021 on loodud ainulaadseid lahendusi ja rakendusi just eestlaste poolt. 20 aastat tagasi ei osanud paljud välismaa ettevõtjad veel ette näha, et üks väike rahvas võib teha üllatusi ka pärast epideemia vallandumist ning tuua turule uusi ettevõtteid, samas kui mujal maailmas firmad pankrotiavaldusi teevad.