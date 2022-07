Siin on tegelikult kaks elamise kohta, üks, milles Kristina Kallasmaa juba aastaid suvepuhkusi veetnud ja teine – maja, mille ta vähem kui poole aastaga on suutnud täielikult ümber ehitada. Sellest saab külalistemaja. “Eelmine nädalavahetus olid mul esimesed külalised,” teatab Kristina rõõmsalt. “Soojema osa aastast, maist septembrini olen ma ise ka siin, aga talvel on mu väike maja liiga külm, siis tuleb minna soojemasse kohta. Minu vanavanaisa on selle talu rajanud. Nüüd toimetan siin mina.”