Kuressaare merepäevad saavad alguse Saaremaa väikesadamatest

Foto: ILLUSTRATSIOON LIINA ÕUN

Meie esimene kohtumispaik on 1. augustil Kihelkonna külje all asuv Abaja sadam, kus saame endast välja lasta tõelised Puhkuseloomad, sest lavale astub just sellenimeline kooslus. Loomingulisse kollektiivi kuuluvad helilooja ja hinnatud kitarrist Paul Daniel, elav luuleklassik Kruusa Kalju sõnade autorina, löökriistadel üks enim nõutud trummareid Ramuel Tafenau, basskitarril noor ja andekas multiinstrumentalist Kristjan-Robert Rebane. Lauluhäält teevad kõik, teistest ehk pisut rohkem aga Jaan Pehk.

Kui kõik puhkuseloomad endast välja lastud, on aeg edasi liikuda. 2. augustil saame puusi nõksutada maalilises Kaunispe sadamas Audru Jõelaevanduse Pundi rütmide saatel. Audru Jõelaevanduse Punt on 5-liikmeline: akordion, viiul, akustiline kitarr, akustiline basskitarr, trummid & suupillid. Repertuaar on väga lai ja mitmekesine – eestikeelsest “süldimuusikast” kuni 60.–70. aastate tantsuhittideni.

Foto: merepaevad.ee