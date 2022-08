Sõbra tallu kohe Kihelkonna külje all polegi nii lihtne pääseda. Papissaare munakivitee kauaoodatud remont või ümberehitus käib täie hooga. Sõbra talu pererahvas on seda oodanud ja nüüd jääb vaid loota, et see töö ka lähiajal lõpule jõuab. Selle tee lugu on olnud aastatepikkune probleem, üht-teist on siin ju varemgi tehtud, aga nüüd tundub, et vähemasti ühe osa sellest ajaloolisest teest saab päris korda ja mugavamini sõidetavaks.