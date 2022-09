Arveteenus.ee leiab tööampsude tegijate seas aina rohkem kasutust

Arveteenus.ee kaudu ettevõtlusega tegelemine on mugav lahendus just siis, kui ettevõtluse maht on pigem väiksem. “Meie kaudu saab riskideta proovida, kas armastatud hobist võiks kasvada välja ulatuslikum äri. Siiani on Arveteenus.ee kaudu arveldamist eelistanud spetsialistid, kes teevad tööotsi näiteks põhitöö kõrvalt või ebaregulaarselt või alles katsetavad, kas nende pakutavale teenusele on turgu,” kirjeldas Aasmann. Arveteenuse.ee kaudu arveldaval ettevõtjal on kogemuste ning töömahu kasvades alati võimalik üle minna täismahulisele äritegevusele. “Meie platvorm on turvaline keskkond, kus proovida omal käel äri tegemist. Ei pea muretsema, mida teha siis, kui teenuse pakkumine jääb pausile või lõpetatakse. Teame ka neid, kes on ka vastupidiselt toiminud: ajakulu säästmiseks on loobutud osaühingu alt äritegevusest ning kasutatakse ainult Arveteenus.ee-d.“