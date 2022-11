Maja on ehitatud elamuks omaaegse Karja näidissovhoosi tublidele karjatalitajatele. Harjumuspäraste nelja- või kaheksakorteriliste silikaadist majade kõrval võis seda ikka juba päris arhitektuuriks pidada. Eluruumid läbi kahe korruse, igal korteril omaette sissepääs ja tänavapoolses küljes piiratud õueala. "Isa sai endale korteri Karja, aga see talle ei sobinud, oli teine liiga väike, kuigi keskküttega. Siin pidi ise keldrist kütma, ometi vahetas ta oma Karja elamise 1989 selle korteri vastu siin. Samas korteris on kunagi elanud ka praegune tuntud telemees Andres Kuusk," räägib Juhan Kanemägi.