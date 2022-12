"Kõik on pooleli alles!" teatab Maire veel enne, kui külalised on jõudnud tere öelda. Muidugi, aga näidake mulle kodu, mis on päris lõplikult ja lõpuni valmis. "Vana kaminatuba läheb töösse alles uuel aastal. See kõik siin on kultuuritöötajate projekt," märgib perenaine, tähendagu see siis, mida iganes. "See on minu sünnikodu. Ma olengi siinsamas, kodus, sündinud."