“Selle eest, et see kõik niimoodi teoks sai, pean ma tänama arhitekt Raul Vaiksood ja tema kaasat Krista Veermetsa,” teatab Kalle Koov kohe esimese ja väga olulise faktina, kui oleme Kuressaare Pargi tänava esindusliku kortermaja uksest sisse astunud.

“Korter on Rauli projekteeritud ja Kristaga kahasse ka sisekujundatud. Enne kui me selle korteri perekond Mitilt (Jaan Mitt juhtis pikki aastaid 1968 loodud vabariikliku restaureerimisvalitsuse Saaremaa osakonda – T.K) ostsime, kutsusin ma Rauli siia ja näitasin korteri ette: ma võtan selle korteri juhul, kui sa ka katuse alla toad mahutad. “Oota, proovime!” ütles Raul ja mõõtis silma ja sõrmega pööningu katuse kõrgust. “Sentimeeter jääb küll puudu, aga küll me selle ära lahendame,” arvas ta.”