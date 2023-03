Mäeküla Orissaare külje all pole koht, kuhu juhuslik möödakäija tihti satub. Või vähemasti oli seda veel paar aastat tagasi. Nüüd on lugu teine, sest Tõnu talus on meie oma Saaremaa väike loomaaed. Ajalooliselt on see Risto vanaisa Heinar Ränga talu. Vana maja on praegugi veel alles. “Seal on nii madalad laed, et mina löön pea ära,” räägib noorperemees. Uuem maja on toodud Valjalast, kus see koost lahti lammutati ja siin jälle kokku pandi. Kolmas maja ootab veel korrastamist ja seal saab tulevikus majutada lastelaagri külalisi.