Heiki on nüüd oma sünnikodu naaber, Lepiku talu maadel. “Meil oli aastaid tagasi üks perekondlik koosolek. Ema-isa, vanemad inimesed juba, otsustasid, et kutsuvad pere kokku ja räägivad hinge pealt asjad ära. Tekkis arutelu, et kes meist, kodukohalembesed nagu me oleme, tahaks sünnikodutalu maadel oma lemmiknurka kanda kinnitada ja sinna oma onnikese peale ehitada. Minule lõigati kinkelepinguga siit selline pea 6000-ruudune kolmnurkne sektor. Teised õed-vennad sellist võimalust seni realiseerinud pole ja on oma elupaigad vast ka juba mujal Saaremaal leidnud.” Oli veel variant ka mäepealne maatükk teisel pool teed, kus isegi vana salvkaevu ase olemas, kuid Heiki ütleb, et see koht siin oli tal kohe südames ja mingit pikka kaalumist polnud.