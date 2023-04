Vaba Lava "YERMA 9.PM" Kuressaare teatris

Lõbus prooviprotsess

Saaremaalt pärit näitleja Loviise Kapper lausus: "Kui mõtlen tagasi prooviprotsessile, siis meenub kõige enam, et see on tõenäoliselt olnud kõige vahvam prooviperiood minu elus. Seal sai nii palju lustida, et ma suisa ootasin, soojal suvepäeval mere ääres kokteili lürpides, et millal ma saan küll uuesti pimedasse saali proovi tegema minna." Külli Reinumägi tõdes samuti, et nautis trupiga prooviperioodi ja seal naerma ajavaid hetki ning etüüdide tegemist.

Lavastaja Laura Mattila mõistis proovides, et on alateadlikult "Yerma" teksti kirjutanud oma ema. Ausatest ja vahel valusatest teemadest kõneles lavastaja näitlejatega avalikult ja see muutis omakorda prooviprotsessi lähedaselt usaldusväärseks. "Asi, mida ma nüüd tean, on see, et eestlastega ei pea kogu aeg rääkima. Vaikus on siin täiesti tavaline nähtus ja see ei tähenda, et keegi su peale pahane on," sõnas Mattila.