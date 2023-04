OMA KODU ⟩ Saaremaa naine kasvatab 2000 kaktust ja natuke peale ka

Tagapõllu talu puukooli perenaine Marjann Peucker võtab külalised vastu ühes oma paljudest kasvuhoonetest. Põhjus selleks on palju proosalisem kui okkaliste õieilu – nimelt algab järgmisel päeval võõrasemade ja sarvkannikeste müük ning see tähendab, et tööpäevad on kaugelt üle kaheksa tunni pikad. Keset kasvuhoonet sätitud diivan annab aimu, et kaugelt-kaugelt üle kaheksa tunni...