Kümmekond kilomeetrit Kuressaarest ja olemegi Kuusiku küla Jutu talu väravas. Peremeest on hoiatatud ja nii tulebki Tarmo Pikner külalistele poole õue peale vastu. Jube suur paistab kogu see elamine, mingi kolm hektarit kõike kokku. Nagu väike küla kohe. “Oleks võinud ikka rohkem metsa sees olla,” arvab peremees, aga see on ka ainus asi, mida Jutule etteheiteks lugeda võib. Noh, ka meri võiks lähemal olla.