▶ Millal on vaja lilli ümber istutada? Mis on need märgid, mida lill ise annab?

Üldjuhul on ideaalne aeg toataimede istutamiseks või ümberistutamiseks alates veebruari keskpaigast kuni juuni lõpuni. Nn hädaabi-istutusi tehakse ka aastaringselt, kui on vaja päästa, mis päästa annab – juhul, kui pott läheb lõhki või detsembris selgub, et muld on ikkagi juurte poolt täielikult ära söödud.