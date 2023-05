On esimene mõnusalt soe maipäev. Üle hulga aja. Aili Salongi kodu Kipil on suviti õige lihtne leida. Tavaliselt juhatavad teeotsa kätte piimapukile istuma sätitud kostümeeritud persoonid. Vaatamata vaikivale olekule on nad üsnagi kõnekad. Praegu pole need tegelased veel talvekorterist välja võetud ja piimapukk seisab nukralt tühjana.

Esimene emotsioon on, nagu seisaks keset pisikest küla. “Sa seisad keset Rüüsa taluõue,” teatab perenaine ja selgitab, kus lõpevad tema valdused ja millise aia tagant algavad naabri maad. “Naabrid on lähedal ja naabrid on väga toredad ja naabripere on ka Rüüsa ja naabriperes on ka üks Aili, nii et fantaasiavaesed on inimesed siinkandis olnud,” naerab Rüüsa Aili. Uurin, mitu katust siis õue peal kokku on. “Ma ei tea, aga ma võin öelda, et muru niitmisega läheb umbes neli tundi, kui vahepeal ära ei tüdi ja pausi ei tee.”