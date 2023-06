Tuleviku tegijaks Saaremaal!

Meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrgharidusõpe

on mõeldud neile, kes armastavad merd ja tehnoloogiat. „See on eriala, kus saad nelja aasta jooksul õppida, kuidas ehitada ja disainida erinevaid väiksemaid laevu – paate, kaatreid, jahte ja töölaevu,“ selgitab programmijuht Mihhail Afanasjev. „Saad teada, milliseid materjale ja seadmeid kasutatakse laevaehituses ja kuidas need töötavad. Sul on võimalus ka ise katsetada oma ideid mudelkatsebasseinis ja materjalilaboris. Lisaks saad valida mere-elektroonika mooduli, kus õpid tundma elektrilisi süsteeme ja navigatsiooniseadmeid. Ülikooli lõpetades oled meretehnika insener, kes saab töötada nii Eestis kui ka välismaal.“