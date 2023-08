Eesti on väike ja vaikne, Saaremaa veel väiksem ja veel vaiksem. Aga see kõige kenam ja vaiksem paik on ilmselt Nasval, Piret ja Priit Kuldsaare kodukoht.

Siin ei aimagi, et kuskil on alevik või suur tee, mis viib suurde Kuressaare linna. Vaikne ja turvaline nagu vanajumala selja taga või maal vanaema juures. See viimane on ka peaaegu et tõsi – naaberkrundil asub Pireti õe elamine ja sealt edasi juba tema päris sünnikodu. Väga kaugele ei jää ka kahe teise õe elamised. Igatepidi üks kena ja kodune värk.