Männikäbimoos oli tänavuse konkursi Saare Hoidis 2023 ainus võistleja, mis saabus Kuressaarde mandrilt posti teel ja andis tänavusele võistlusele lausa üle-eestilise mõõtme. Korraldajate silmad särasid. Veel enam läksid särama žüriiliikmete pilgud, kui purk lahti tehti ja selgus, et ekstravagantse vormi varjus on hää sisu. Ja sedavõrd hää, et hoidis pälvis magusa uudishoidise võiduauhinna. Keedise autor Viktoria Kudinova käis diplomi järel mõni päev tagasi.