OMA KODU ⟩ Mariliis ja Miikael: me armastame sära!

Mariliis Hopp: Kohtusime juba enam kui 15 aastat tagasi Muhus, kui olime mõlemad veel väga noored ning ehtekunstnikeks saamine veel mõtteski polnud. Alles aastaid hiljem tekkis Miikaelil huvi ehtekunsti vastu ning kui tema juba Eesti kunstiakadeemiasse õppima oli asunud, nakatas ta ka mind ehtekunsti pisikuga. Esiti üritasin küll enda huvi alla suruda, kartes, et samal erialal tegutsedes hakkame omavahel konkureerima, ent Miikael julgustas mind kõrvalt selle pärast mitte muretsema. Nii juhtuski, et meist mõlemast said ehtekunstnikud ning konkureerimise asemel hakkasime sootuks ühist asja ajama. Kahtlemata on meil küllaltki erinev temperament, ent usun, et just tänu sellele nii hästi koos toimimegi – täiustame teineteist!