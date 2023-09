Seda kena kodu ja koduaeda sai suvel vaatamas käidud lausa kahel korral. Kõigepealt suve hakul kui tänavuse Kauni Kodu konkursi üht nominenti ja siis veel päris suure suve keskel, kui aias oli kõik lopsakalt õide läinud. Kuigi seal Saaremaa Sõrve-poolses otsas oli statistika järgi üsna vihmane, ütleb perenaine, et kui sõrmed mulda lüüa, pole seal ülearu märga midagi. Majaesist muru tuli kuivemal ajal ikka kasta ka. “Näeb jah, enam-vähem välja, ei jõudnud ära kuivada,” sõnab Monika.

Siinkandis on palju kuiva liivamaad, nii et isegi kartulit tuleb saagi saamise huvides kasta. Kuna kahe krundi piirile, üsna enne merd, on omal ajal kaevatud suur tiik, siis veemuret pole ja kasta võib kohe südamest.