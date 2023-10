Kaie ja Hillar Peegli Maripuu talu Muhumaal on üks tänavuse Kauni Kodu konkursi nominente. Võrreldes selle pildiga, mis avanes aias suve hakul, on augustis meie ees otsekui teine aed. Ei halvem ega parem – TEISTSUGUNE. Perenaine ütleb, et see ongi pigemini selline suvelõpu-aed oma kõrreliste ja õitsejatega. “Kõrrelised ongi augustis-septembris kõige ägedamad, isegi talvel veel, minust kolm korda suuremad,” osutab ta ühele eriti heas kasvamisehoos hiina siidpöörisele. “Õitsema hakata ta meil kahjuks ei jõua, talv tuleb liiga ruttu peale.” Aga aeda me veel jõuame.

“Sellega on üldse selline pikk lugu,” alustab Hillar lühiülevaadet oma sünnikodu minevikust. “Minu vanaisa Mihkli vend ehk siis vanaonu Vassel Maripuu ehitas selle maja. Täpselt ei tea, aga rahvas räägib, et ta tõi selle maja või isegi kaks maja kuskilt Kallastelt või Raugilt, nii et see ei olegi siin kohapeal tehtud. Seda on maja juures näha ka. Siin oleks nagu palke mitmest majast, kusagil on mingi aknaauk kinni pandud hoopis teisest kohast pärit palkidega. Vanaonu mõtles hakata siin pagaritöökoda pidama. Aga kõik läks teisiti, sest siis tuli küüditamine...