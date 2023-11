Poola saab regiooni suurima 8 väljakuga jalgpalli treeningkeskuse

Rahvuskoondise keskuse loomine on eelduseks, et jalgpalli kõige mainekamate karikate eest võistelda. Eelmisel hooajal pääsesid kolm Poola rahvuskoondist Euroopa noorte meistrivõistluste finaalturniiridele.

Rahvuskoondise keskuse suureks eeliseks on ka selle asukoht. Otwock, asub Varssavile lähedal ning on suurepärase transpordiühendusega. Kuigi rahvuskoondise keskus on linna üks moodsamaid rajatisi, pakub Otwock ise rahulikku ja ajaloohõngulist atmosfääri. Linnas on üle saja aasta vanune raekoda, maaliline Świderi jõgi, Świdermajeri stiilis Gurewiczi villa, mis on üks vanimaid puithooneid Euroopas.