Kõik, kes juhtumisi Pidula mõisa maadelt suurt teed pidi mööda sõidavad, on kindlasti imestanud ja juurelnud küsimuse üle, kas see seal tee ääres on maanteeameti haljasala või kellegi koduaed. Esimene variant tundub juba teoorias üsna võimatuna, samas pole lihtne uskuda, et keegi suudaks sellise suure ala pidevalt lilleilus ja ideaalilähedases korras hoida. Ometi on just see õige. Nii näeb välja Kersti ja Andi Vaga hoole ja armastusega loodud iluaed, mis pälvis tänavu maakonna Kauni Kodu konkursil ühe kolmest presidendi tunnustusest.