Jõulud on tulemas ja sa ei tea, mida kinkida? Need ideed aitavad sind

Mis oleks kõige isiklikum kingitus? Kui teeme kingitusi oma kõige lähedasemale inimesele - oma kallimale -, peame mõtlema, kas kingitus peegeldab tõesti seda, kui palju me teda armastame, hindame ja mõistame. Kujuta ette, et teed langevarjuhüppe kingituseks inimesele, kes elab väheliikuvat ja vaikset elu, kuigi ta pole kordagi maininud, et tahaks sellist asja proovida. Selline kingitus põhjustab pigem pettumust kui rõõmu ja sind ennast mõistetakse valesti. Veendu, et kingitus on inimesele sobiv ja ära unusta seda isikupärastada - võid lisada joonistatud kaardi või armsa, avatud armastuskirja.

Mida kinkida naisele, keda armastad?

Nahahoolduskomplekt. Selline kingitus rõõmustab kindlasti iga naist, sest nahahooldustooted on väga praktiline kingitus – seda muidugi juhul, kui need õigesti valida. Ehk tead, milliste nahaprobleemidega sinu armastatud naine silmitsi seisab? Või äkki unistab ta mõnest vahendist, kuid tal pole raha? Kui oled valinud vajalikud või soovitud vahendid, võid olla kindel, et su sõbranna või naine neid kasutab. Võid ka temalt endalt küsida, milliseid vahendeid ta sooviks. Nahahooldustooteid saab kinkida mitte ainult näole, vaid ka kehale – nii saab ta külmadel talveõhtutel nautida spaahooldust kodust lahkumata.

Kell. See on veel üks praktiline kingitus, mis teeb su armastatud naise kindlasti õnnelikuks. Kell pole mitte ainult praktiline, vaid ka sentimentaalne kingitus – iga kord, kui seda vaatad, mõtleb sinu kallim sulle. Tõsi, kella valimisel mõtle hoolikalt läbi, milline oleks kõige sobivam. Kui sinu naine või sõbranna vajab peent kella, mis võib olla ilusaks aksessuaariks, vali klassikaline. Ja kui ta elab aktiivset elustiili, peaks ta mõtlema nutikellale, mis aitaks lugeda samme ja põletatud kaloreid.

Kogemused. Sinu kaaslane ei unusta kindlasti uusi kogemusi, mida sa talle kingid. See võib olla keraamika-, kokandus- või tantsutund. Uued tegevused aitavad tal väljuda mugavustsoonist, õppida midagi uut ja loomulikult rikastada teda uute kogemustega. See pole veel kõik. 2016. aastal eksperimentaalse sotsiaalpsühholoogia ajakirjas avaldatud uuringust selgus, et inimesed hindavad kogemusi rohkem kui materiaalseid kingitusi või raha. Põhjus selleks on lihtne – kogemused tugevdavad sidet nii enda kui ka teiste inimestega. Ära unusta, et võite koos proovida mõnda uut tegevust kingituseks – nii veedate koos aega ja jagate uusi kogemusi.

Ehted. Ega asjata öelda, et ehted on parim viis näidata oma kallimale, kui väga sa teda armastad ja hindad. Pealegi liigub nende valimisel meie peas nii palju mõtteid - kõik need on seotud lähedase inimesega, keda me tahame üllatada. Nii et ehte saanud naine teab kindlasti, kui palju aega ja vaeva sa tema üllatamiseks kulutad. Ja see ei ole mitte ainult praktiline, vaid ka kauakestev - see hoiab su lähedast veel aastaid õnnelikuna.

Erootiline kingitus. Ja kui otsid midagi veidi põnevamat ja tahad asju veidi vürtsitada, võid oma kallimale jõuludeks kinkida midagi ebatavalist - seksimänguasju või muid erootilisi kingitusi. Need üllatavad kindlasti su kaaslast, lähendavad teid ja pakuvad magamistoas uusi elamusi. Suurim valik selliseid kingitusi leidub ehk aadressil yesyes.ee.

Mida kinkida mehele, keda armastad?