Jõulupalavik on täies hoos: kuidas me sel aastal kodu kaunistame ja milline on parim kingitus lähedastele?

Poe esindajad on tähele pannud, et üks viimase aja populaarseimaid jõulutooteid on advendikalendrid. Nende sõnul on see trend märgatav kogu Kesk- ja Ida-Euroopas. Kaubandusajakirja Retail Times värskest uuringust selgus, et pooleteisekuulise perioodi jooksul kasvas advendikalendrite müük tavaperioodiga võrreldes lausa 3 korda.