Oma Kodu lugejatele on tutvustamata veel üks tänavuse Kauni Kodu maakondliku konkursi nominente. Asub see Kuressaares Eduard Vilde tn 12. Nõukogude ajal oli majal just selline kirjanduslik aadress. Kas ja mille poolest praegune Vana-Roomassaare 12 parem on, jääb mõttekohaks.