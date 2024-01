Kuidas ära tunda, et teie suhe on kriisis? Mõned lihtsad näpunäited aitavad teil neist üle saada

Kuigi mõnele inimesele meeldib veeta rohkem oma partneriga ja teistele vähem aega, on see kahtlemata äärmiselt oluline. Muidugi võib elus olla raske kõike ühildada – tööd, vaba aega, sõpradega kohtumist ja veel aega oma partneriga, kuid teise poole täielik hülgamine võib viia suhtes tõsise kriisini. Oma teisele poolele aja ja tähelepanu mitte pühendamine võib panna teda tundma, et ta on täiesti tähtsusetu - eriti kui koos aja veetmine on sinu partneri armastuskeel.

Pikaajaliste suhete kriiside vältimiseks on väga oluline, et mõlemad partnerid oleksid rahul, nii et pead oma teise poolega avalikult rääkima - millised on tema ootused? Kui palju aega tahaks inimene sinuga veeta? Ja kui palju aega sina sooviksid temaga koos veeta? Mida tahaksite koos teha?

Pea meeles, et sinu suhe oma teise poolega peaks olema sinu prioriteet, seega ära unusta käituda nii, nagu oleksite just alustanud tutvust - käige romantilistel kohtingutel, tee oma teisele poolele komplimente, tundke teineteise vastu huvi. Selline suhtumine ja käitumine aitavad teil meeles pidada, miks te valisite ja armusite üksteisesse.

On tõsi, et perekondades tekivad sageli konfliktid või isegi kriisid, kui koos veedetakse liiga palju aega. Ühele partnerile võib tunduda, et tal pole aega enda ega oma hobide jaoks. Ära karda oma teisele poolele avalikult öelda, et sooviksid veeta aega eraldi - muidu võib sulle sisemiselt haiget teha, et su partner ei mõista sinu vajadusi.

Tervislike suhete kuninganna - avatud suhtlus

Kui teil on väga tihe päevakava, vaadake see koos läbi ja planeerige kuupäev - saate kohe koos välja mõelda, mida teha. Kui teil on praegu puudu rahulikust puhkusest, võib ka kodus veedetud vaikne aeg olla kohting. Kuid pidage meeles - selle ajal peate olema koos ja keskenduma üksteisele, mitte näiteks nutitelefonidele. Ja kui te tunnete, et olete lihtsalt liiga rutiinis kinni, võite koos aega veeta, proovides midagi uut - võib-olla avastate isegi ühise hobi.

pexels.com

Me kuuleme sageli, et selge suhtlemine partnerite vahel on terve ja tugeva suhte alus, sest tunnetest, muredest ja probleemidest rääkimine on kõige lihtsam ja parem viis erimeelsuste lahendamiseks. Kui ütled õigeaegselt välja asju, mis sulle ei meeldi, võid ennetada paljusid suhtekriise. Kui aga suhtlemine on perekonnas või paarisuhtes keeruline, võib suhe sattuda märkimisväärsete probleemide ette - üks osapool võib tunda, et teda ei kuulata ega väärtustata pidevalt.

Niisiis, kuidas me peaksime rääkima? Eksperdid rõhutavad, et sa ei tohiks probleemist rääkides ühe silmaga telefoni sirvida või sporti vaadata - see paneb su teise poole arvama, et sa ei kuula ja et sa ei hooli vestlusest üldse. Ja kui teil on suhtlemisprobleeme, on hea mõte kokku leppida "kohtumine", et üksteisega rääkida. See peaks toimuma siis, kui lapsed juba magavad ja kõik telefonid on välja lülitatud. Kui te ei saa vaikset vestlust pidada, ärge valige selleks kohtumiseks kodu - parem minge avalikku kohta - parki või restorani, kus te ei saa häält tõsta.

Selliste tundlike vestluste puhul on olulised ka reeglid - sa ei saa oma partnerit katkestada ega kasutada üldistavaid fraase nagu "Sa ei veeda kunagi minuga aega." Ja muidugi ära unusta oma partneriga rääkida mitte ainult halbadest asjadest – kiida teda ja ütle talle, mille eest sa tänulik oled.

Lihtsad asjad võivad aidata teil lahendada oma seksuaalelu kriisi