Taavi Kleini ja Reena Kala kodu Kuressaares on suurepärane näide sellest, mida ühe kinnistu ja sellel asuvate hoonetega teha annab, kui on esiteks tõsist tahtmist, teiseks nutikaid ideid, kolmandaks oskust näha vanade asjade võlu ja lõpuks – mis on võib-olla ka kõige olulisem – oskusi paljud asjad ise valmis teha. Ja mitte lihtsalt teha, vaid teha südamega, kvaliteetselt ja maitsekalt.

Kui alustada ajaloost, siis jääb nende majade ehitusaeg 1874.–1878. aasta kanti. “Krundi omanik ehitas siia kohe kaks maja. See, kus me praegu oleme (ehk siis Väike-Põllu tänava poolne – T.K), oli algselt selline L-tähe kujuline, nüüd on T-tähe kujuline,” selgitab peremees. “Vähemalt plaani peal ta selline on. Majatiib, kus praegu asub köögiosa, on hiljem juurde ehitatud. Samas jälle, mina ei tea – see ahi oleks nagu kohe alguses siin olnud.”