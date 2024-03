Oma paarkümmend aastat tagasi, kui Silja ja Tarmo siit rannaäärset maanteed pidi mööda sõitsid, avastanud nad peaaegu et ühel ajal, et vaat, see ongi just selline koht, kus kunagi elada tahaks. “Meil mõlemil tuli just siin selline mõte ja me isegi rääkisime sellest toona,” meenutab Silja.