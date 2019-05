Esimest korda siiakanti sattujale ilmutab 140 aastat vana palvemaja end metsatuka seest ootamatult ja üllatuslikult. Kui veel lähiminevikus avanes tulijale pigem kummituslik pilt, on tänaseks kõik muutunud. See, et lagunevast hoonest on saanud arvestatav kultuuri- ja kogukonna kooskäimise koht, on suuresti ettevõtliku, mullateadlase hariduse ja jalgpallurihingega Priit Penu teene.

Kuidas see hoone sulle silma jäi ja millises seisus ta oli?

Võiks öelda nii, et ma olen kogu oma teadliku elu seda hoonet jälginud (naerab). Lapsepõlves olen sealt sadu kordi mööda käinud ja sisse piilunud ja nagu hiljem teistelt inimestelt olen kuulnud, siis sellel majal on kogu aeg mingi eriline hingus olnud. Paljudele tundus see maja natuke hirmutav, küllap tema räämas välisilme pärast, paljud on seda pidanud müstiliseks, aga ükskõikseks pole see maja kedagi jätnud. Saatus tahtis nii, et mingil ajal 90-ndate keskel olid korra lausa selle maja võtmed minu käes ja küllap sel ajal tekkiski see tunne, et see maja tuleb päästa.

Kuigi olin ka enne teinud pingutusi maja omandamiseks EELK käest, siis 2010 jõudsime esialgu rendilepinguni ja siis juba hiljem ka ostu-müügilepinguni. Maja seisukord oli sel ajal juba üpris vilets, sest 2005. aasta jaanuaritorm oli katust korralikult räsinud ja see jooksis kõvasti läbi. Pidime lausa toed laetaladele alla panema, et lagi sisse ei kukuks. Seejärel sai kirjutatud projekt ja taotletud ka rahastamist maaelu mitmekesistamise meetme alt ja nii ta vaikselt pihta hakkas.

Kui palju on teada selle maja ajaloost? Mis seal veel on olnud peale palvemaja?

Kui palju vanast majast alles jäi?

Huvitav oli see, et põranda talad olid olnud ühe teise maja sarikad, seega ilmselt mitusada aastat vanad. Põrandalaua kvaliteet oli aga selline, mis võimaldas 2/3 ulatuses need lauad tagasi panna ja neid võib praegugi meie põrandal tunda. Kuigi töömehed eriti ei tahtnud vanu põrandalaudu tagasi panna selle töö keerukuse tõttu, siis tagantjärele mõeldes oli see täiesti õige otsus ja nende kvaliteet oli lihtsalt hämmastav. Kuna kasutame maja kogu aasta vältel, siis oli vaja lisada soojustust ning originaalakendele lisaks ka sisemisi soojapidavaid aknaid.

Millised olid/on selle maja ehituslikud eripärad?

Nagu on tabavalt öelnud kirikute restaureerija Juhan Kilumets, on tegemist kasina ehitusstiiliga ja seetõttu oli ehitustehniliselt kõik üldiselt lihtne. Mõned huvitavad detailid siiski olid – kaardus lagi ja lae seina ülemises osas siniseks võõbatud liist. Kaarjas lagi loob head eeldused suurepäraseks akustikaks.

Hoone põhikonstruktsioonid on säilitatud, voodrilauad, aknad, aknaluugid ja varikatused on uued.

Huvitavad detailid olid veel säilinud lihtsad puidust küünlajalad, mis torgati seina sisse tehtud aukudesse. Huvitav on kindlasti asjaolu, et altar asus palvemajas lääne suunas, kuigi tavaliselt kirikutes avaneb altar loomulikult itta.

Ilmselt oli see tingitud maja asukohast, mis ilmselt valiti väga hoolikalt ja ega palju variante ei olnud. Sõelale jäänud asukoht oli selline, et uksed tuli teha loomulikult külatee poole ja altar sai olla vaid uste vastasseinas. Erinevate detailide osas oli nuputamist muidugi ka, aga koos arhitekt Mihkel Koppeli ja ehitajaga sai need jooksvalt lahendatud.

Orel ka ikka tagasi tuleb?

Orel oli vahepeal, jah, emigratsioonis Kuusalu kiriku juures, kuhu ta viidi 80-ndatel aastatel kartuses, et kohalikud poisikesed (mina kaasa arvatud!) kõik oreliviled laiali tassivad. Oreli tõime Lümandasse tagasi kahe aasta eest ja see ootab osadeks lahtivõetuna uuesti ülespanekut. Kas ta ka mängima hakkab, seda ei julge lubada, sest päris palju vilesid on puudu ja pilli üldine seisund pole kiita.

Kes ehitas-remontis?

Maja renoveeris selleaegne kohalik ehitusettevõte Mert Ehitus ja see oli minu kindel põhimõte, et ehitajad peaksid olema kohalikud mehed, see on tööle kõige parem garantii.

Euroraha-abi oli ka?

Kuidas kohalik rahvas on maja omaks võtnud?

Kui veel selle talveni leidus päris palju kohalikke, kes polnud siin majas käinud, siis juhuse tahtel on alates sügisest tegutsenud meie majas Lümanda kultuurimaja ja seoses sellega on kohalik rahvas kindlasti palju rohkem majas käima hakanud ja üldine arvamus tundub olevat positiivne. Meie majas on toimunud erinevaid üritusi alates pidulikust aktusest kuni luuleõhtuni välja ja muidugi rendime maja erinevateks üritusteks: pulmad, matused, sünnipäevad, seminarid jne. Üritustele pakub vajadusel cateringi-teenust Marta-Loviisa ning meie huvi on kindlasti hoida seda maja elusana ja aktiivsena ka edaspidi.

Igatahes on kunagise vennastekoguduse palvemaja uuestisünd olnud nii Jumalale, ettevõtjatele kui ka kohalikule rahvale üks ülimalt meelepärane tegu. Mõisaküla palvemaja on ainuke algsel kohal terviklikult säilinud vennastekoguduse palvemaja Saaremaal.

KOMMENTAAR

Ulvi Põld FOTO: Erakogu

Ulvi Põld, Lümanda rahvamaja juhataja

Renoveerituna ja kasutuses nimega Lümanda Lubjakoda on see maja Lubjapargi keskus ja seda juba viis aastat. Väga väärikas maja, mis käesoleval aastal tähistab 140. sünnipäeva. Seoses Lümanda kultuurimaja põhjalike renoveerimistöödega (1.11.2018–30.08.2019) on Lubjakoda koduks Lümanda rahvakultuuri viljelejatele: rahvatantsurühmade trennipaik, ürituste korraldamise paik. Tunneme ennast väga hästi, toimetades selles majas juba pea pool aastat. Seda kõike heas koostöös Lubjapargi juhataja Priit Penuga.

Mis tunded valdavad Lubjakojas toimetades? Poole aasta jooksul oleme maja hingeeluga tuttavaks saanud. Hubane, kodune, suurepärase akustikaga, arhailise auraga. Arhailisuse annavad majale lõhn, kriuksuvad uksed, nagisevad põrandalauad. Külalislahke, võitnud kasutajate poolehoiu ja armastuse.

Oleme poole aasta jooksul korraldanud mitmeid kultuuriüritusi, kus külastajaid on olnud rohkearvuliselt: jõululaat, koori advendikontsert, jõuluajal kohtumine Lembit Uustulndi ja Rein Orniga, Eesti Vabariigi sünnipäev, klavessiin ja luule Edoardo Narbona ja Tõnis Kipperiga, teatripäev. Läänesaarte kammerorkestri kontsert, mis oli lausa suursündmus. Orkestri dirigendi Edoardo Narbona tutvus Lubjakojaga oli sama, mis armastus esimesest silmapilgust. 13. aprillil veetis orkester Lümanda Lubjakojas kogu päeva proovi tehes ja lõpetades kontserdiga õhtul.

30. augustil on uue, renoveeritud kultuurimaja avamine, sügisest oleme tagasi oma majas, mis kaugelt ei tähenda seda, et koostöö Lubjapargiga lõpeks. On üritusi, mis lihtsalt sobituvad ainult Lubjakotta. Eriti kontserdid, kus tegemist klassikalise või vokaalmuusikaga. Soovime 140-aastasele väärikale majale õnne ja oleme tänulikud, et see paik on meie jaoks oma ajaloo ja pärimusega olemas.

Mihkel Koppel FOTO: Maanus Masing

Mihkel Koppel, arhitekt

Koplimetsa palvemaja puhul pean kiitma omanikku ja ehitajat, kes nii kehvas seisus majas suutsid teha korrektse palgivahetuse, suutsid säilitada suure osa vana põrandalaudist ja restaureerida välisviimistlusdetailid, niipalju kui neid säilinud oli. Minult telliti selleks puhuks veel eraldi fassaadidetailide taastamise tööjoonised. Maja ei olnud muinsuskaitse all, aga töösse suhtuti nagu mälestise restaureerimisse. Hoone teeb meile tänapäevasest vaatenurgast omapäraseks asjaolu, et väljast on hoone detailirohke ja uhkelt värvitud, seest aga kasin – haljas puit kõikjal ja askeetlik mööbel. Ainuke koloreeritud detail hoones sees on algselt sinine friisiliist.