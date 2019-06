Reis ümber taimemüügimaailma

Nõuanne: Palkoni- ja amplitaimed tuleb vähimagi öökülma ohu korral tuppa tuua.

Kuressaare, Põlluvahe 2 E–R 8–19; L 9–18; P 9–16.

Agnes Heinla. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

***

TAIMEDE MÜÜK FERRUMI LILLEPOE ÖIS JUURES

Üks esimesi kohti, kust kevadel võõrasemataimi leiab. Mida suve poole, seda suuremaks läheb ka valik, alustades suvelilledest-amplitest ja lõpetades ka salati- ja maitsetaimedega. Kaade Rosin ütleb, et sel aastal on neil esimest korda müügil argentiina raudürt. “See on hästi populaarne ja aedadesse tahetud. Varem pole meil seda olnud. Ja loomulikult soovitan Kosmost, mis on jätkuvalt trendilill.”

Nõuanne: Suvelilled nõuavad topelt koguses juua ja süüa, seda ei tohi ära unustada! Ja päikest, mis paraku aiapidajast ei sõltu...

Tallinna 8, Kuressaare E–R 8–20; L 9–20; P 10–17.

FOTO: Tõnis Kipper/Saarte Hääl

***

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL / KUDJAPE AIAND

“Meil on kõik see, mis on alati olnud,” ütleb aiandi kõige kompetentsem mees Peeter Viikholm. “Meil on Eesti peaaegu et kõige parem valik viljapuid. Ja millega võib täiesti ilma häbenemata praalida – nad on selles konkreetses vanuses tüki jämedamad kui Mandri-Eesti puud. Meil on siin ju suvi kuu aega pikem – september on absoluutne suvekuu! Tänavu hakkasime istutama ka juba märtsikuus.

Sortidega on selline õnnetu lugu, et sa võid või kulda pakkuda, aga kui naabril põlnd ja vanaema ei tea – keegi ei tahagi! Vanad klassikalised sordid peavad olema, nipet-näpet võib muud ka olla. Me oleme üritanud juba nõukaajast mõne uue sordiga turule tulla, mis meie meelest hea on. Aga läheb umbes neli aastat aega enne, kui rahvas tuleb seda küsima.

Praegu on meil müügil mitmed Soome sordid ja nendega on see tore loodusnähtus, et kui viia meie valge klaar näiteks põhja poole, siis on ta tükk maad kehvem, aga kui tuua Soome sort siia, lõuna poole, siis on ta poole parem kui Soomes.”

Nii üritataksegi mõnda Soome sorti ka saarlastele omaseks teha. Näiteks ‘Pirja’ – “kõige-kõige-kõige varasem Euroopas”, nagu ütleb Viikholm.

Tööstuse 6, Kudjape E–R 9–17; L 9–15.

Peeter Viikholm. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

***

TAIMEMÜÜK KAUBAAIDA JUURES

Valges telgis on saadaval hea valik Aasa talu suvelilli ja ampleid Valjalast. Müüjad soovitavad läbi astuda just enne lõunat või hommikupoole, sest hiljem on valik juba väiksem.

Kuressaare, Tehnika 5 E–R 9–19; L 9–17.

FOTO: Tõnis Kipper/Saarte Hääl

***

KURESSAARE TURG

Uuenenud turul on olukord ikka vanaviisi – müüjaid sisuliselt pole. Eile oli kohal FIE Andres Sepp Karja talu köögiviljataimedega ja veel üks tundmatuks jääda sooviv müüja suvelilledega. Homme pidavat veel keegi tulema...

Andres Sepp. FOTO: Tõnis Kipper/Saarte Hääl

***