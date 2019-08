Üks osa Kuressaare südalinnast on taas valmis saanud. Kaua aega tühjana seisnud vana haridusosakonna maja, nagu minuealised seda mäletavad, on saanud uue funktsiooni ja lisaks modernse juurdeehituse. Ei oskagi öelda, kumb on nüüd pintsak või kumb nööp. Ehk on see kõik kokku üks tore ülikond, millest rõõmu nii kohalikule rahvale kui ka külalistele.

Juulikuu keskel lubas kogu selle suure ettevõtmise peasüüdlane OÜ Hõbekeskus juhataja Andres Tinno Oma Kodu uut keskust uudistama. "Kasutusluba on väljastatud!" teatab ta vastuseks küsimusele: kas nüüd on valmis?

Meenutame siiski enne veel pisut lähiajalugu. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetada Kuressaare kogupere-­ ja elamuskeskust. See sai uue keskuse sünni eelduseks ja siis saigi töödega alustada. Juba mullu jaanuaris peeti OÜ Hõbekeskus idee järgi valmivas Thule Kojas kahte pidu korraga – paika sai nurgakivi ja maha võeti sarikapärg. "Alternatiivajalookeskuse ja selle väljapanekute eesmärgiks on esitleda pisut (enese)iroonilises võtmes Saaremaa erakordsust nii Euroopa, maailma kui terve universumi ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Keskus pakub meelelahutuslikku sissevaadet saarlase maailmapilti, tema paigavaimu ja mütoloogilisse maailma. Keskus rõhutatult ei pretendeeri ajaloolisele tõele (kuigi väljapanekud on selliselt näiliselt vormistatud), vaid vastupidi – keskuse motoks jääb "Ära usu kõike, mida sulle näidatakse!"," seisab keskuse tutvustuses.

Projekti kogumaksumus on 2 366 120 eurot, millest Hõbekeskus OÜ omafinantseering 354 918 eurot.

Ometi pole kõik läinud nii sujuvalt kui tegijad oleksid soovinud. Esialgu eelmise suve algusesse plaanitud avamist nihutati kõigepealt 2018. aasta jõuludesse, siis veel edasi suve algusse. Ja nüüd, 2019. aasta juuli lõpuks, sai Thule Koda avatud.

Tööde käiku jälginud arhitekt Hannes Koppel ütleb, et kui mõelda selle asukoha peale, siis siin võiks ju ka lihtsalt park olla ja kolemaja. "Aga nüüd see koht töötab ja selle maja eluiga on jälle 150+." Hoone arhitektuurse terviklahenduse kohta arvab ta, et uue ja vana ühendamine polnudki kõige suurem väljakutse. "Uus suur kast on tulevikus puude taga varjus. Näha jääb ainult see ühendav klaasist ja vana osa. Ja kui talvel kõik puud raagus on, siis tuleb välja ilus kirju fassaad."

Arhitekt Hannes Koppel ning turundus- ja programmijuht Maris Rebel jälgimas hoone valmimist. FOTO: Erakogu

Külalisi võtavad fuajees vastu projektijuht Villi Pihl ja Pytheas, viimane pisut kivinenud kujul, aga eks tal ole ikka vanust ka. Kas on tegu ilmaränduriga enne või pärast Saaremaal käiku, teaks ehk sisekujunduse autor Kai Laanmets. Kujundus on stiilne, leidlik ja maitsekas. Terviklik ka kindlasti, tähelepanuta pole jäetud ühtki detaili. Fuajee laevalgustus kannab nime Mere Kops – seegi termin pärit Pytheaselt. Ruloode kujunduse juures ja näituse ekspositsiooni lahenduses oli ideedega abiks ka Triin Tamman Pärnu muuseumist.

Laevalgustus kannab nime Mere Kops. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Fuajee akna tagant paistev keerdtrepp viib üles katuseterrassile. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Koja vestibüülis vaatavad riiulitelt vastu Saare Leiva Kröbinad, mis pidavat Tinno sõnul olema hea alternatiiv popcornile. Suundume siis kõigepealt kinosaale üle vaatama. Selles valdkonnas on ju meil konkurents eriti tihe. "Apollo kino avamine tekitas väikseid turbulentse," tunnistab Tinno. "Meie kinosaalid on vaid üks osa kogu alternatiivajalookeskusest. 170-kohaline suur saal asub tegelikult keldrikorrusel ja on mõeldud nn kassafilmide jaoks. Vajadusel saab lakke lisada valgusaparatuuri ja teha siin ka kontserte või väiksemaid etendusi. Väikeses ehk Kaali saalis saab tulevikus väärtfilme ja ka Euroopa filme vaadata 40 filmisõpra. Eriti mõnusaks teeb selle saali istekohtade ja trepi paigutus. Intiimne ja mõnus. Nutika tehnika abil saab lakke tekitada virmalisi ja tähistaevast. Üks kinosaal on majas tegelikult veel. Vana osa teisel korrusel ja see on 360 kraadi ehk siis panoraamkino.

40-kohaline väike kinosaal on tõeliselt mõnus ja hubane. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Vanas osas hakkab saama haridust, nagu seda maja minevikust võiks ka eeldada. See tähendab koolitusi ja erinevaid kursusi. Aga seal saab korraldada ka üritusi lastele. Vanas osas on kõike vana hoitud ja säilitatud niipalju kui võimalik, olgu see siis punastest tellistest müür või vana trepp.

Külalisi tervitavad veel Põhjakonn ja hulk eri maade mütoloogiast tuntud tegelasi, mis kõik on üleelusuurused ja tehtud valmis OÜ Nukufilm tubli ja leidliku kollektiivi poolt. "Need olevat olnud need koletised, keda Pytheas oma teekonnal Ultima Thuleni kohtas." Enamik neist asub nüüd alternatiivajaloo ekspositsioonisaalis, mis asub kohe suure kinosaali peal. Siin saab korraldada ka muid üritusi, kui elukad pisut kõrvale veeretada.

Võimalik, et just sellist elukat kohtas oma teel Pytheas. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Eriliselt magus koht on katuseterrass, kust avaneb äge vaade kogu kesklinnale. "2006 olin ma värskelt abiellunud ja siis oli mul plaan, et siia päris üles torni tuleb "käepalumise tuba". Et lähed oma tulevase prouaga... Nüüd tuleb siia lakke digitaalne periskoop, mis näitab vaadet, mis võiks avaneda siit veel 100 meetrit kõrgemalt."

Kogu mulje kompleksist on üllatav – ta on seest suurem kui väljast paistab! Kauaoodatud ja kauatehtud ja, uskuge, on kaunis ka.

"Vahepeal olid närvid läbi küll nagu piirivalvekoeral!" naerab Tinno, aga lisab kohe, et hetkeseisuga võib juba rahul olla. Tuleviku kohta teatab ta: "Ma ei eelda siit kasumit, ta peaks omadega välja tulema."

"Ära usu kõike, mida sa näed!" – selliseid silte ripub Thule Kojas pea igal pool. Võib-olla mõnes mõttes ongi see õige, samas kõik see, mida näha sai, tundus küll igati usutav, lennukas ja äge.