Riima Randviiru särav portselaniaed

Portselaniaia nimel on oma selgitus ka. "Kui mina tänu Vahtra Sulevile Muhu avatud aedadega liitusin, oli juba olemas Elle Otsa Rohtaed, Sulevil endal oli Seitsme Tuule aed... Mõtlesin, et mul peab ju ka mingi aed olema? Mingi nimeline. Ja kuna ma maalin portselani, siis nii see aed endale nime saigi. Liitsin kaks asja kokku, millega ma tegelen; kahest hobist on saanud töö."

Kas aed on ka inspiratsiooni allikas? Riima ütleb, et võib-olla kahjuks, võib-olla õnneks, aga ta purustab need üsna levinud suure kunstniku kunstiloomingu sünnimüüdid, et kogud looduses inspiratsiooni või näed midagi unes ja siis kargad öösel kell kolm üles, haarad pintsli ja kukud looma... Argipäev on tegelikult selline, et istud laua taha ja hakkad tegema, sest on vaja teha. "Ja mina ei pea end maalijaks, vaid pigem nõude kujundajaks. Mul endal on nõrkus ilusate nõude vastu ja maalimine on lihtsalt üks nõude kujundamise viise. Alati ei peagi neid üleni õisi või roose täis maalima, sa võid kasutada ka ainult ühte värvi, aga see kõik on tehtud nii, nagu sa ise tahad."

Riima tunnistab, et avatud aedade päeva puhul kaetud kohvilaualt leiab hetkel küll suuremalt jaolt teiste kujundatud nõusid, sest "väikseid 200 ml tasse polnud enda loomingust võtta!" Oma loodust näitab Riima üht lemmikut – artišokidekooriga tassi. "Paljud ütlevad selle kohta käbi!" Toorikutena kasutab ta paksu Poola portselani. "Hiina kerge läbikumava õhukese portselani puhul me, maalijad, jääksime küll oma maalitud taieste otsa istuma, sest neid saaks endale lubada vaid vähesed. See oleks lihtsalt nii kallis."

Lisaks oma loomingule on Riima kiindunud Tarbeklaasi seitsmekümnendate aastate toodangusse ja TEKT-i (Tallinna ehituskeraamika tehas – T. K.) keraamikasse.

Tassid üle vaadatud, suundume aiaringkäigule. Ühena esimestest taimedest hakkab silma... nõges! "Nõges on minu aias väga teretulnud. Minul on teadmine, et kirjud liblikaröövikud söövad reeglina kõrvenõgest. Ja nii on mul liblikad kogu aeg aias! Mul on siin palju liblikate ja mesilaste lemmiktaimi – kõik, mis on erk ja lõhnab, meeldib neile." Kui juba jutt röövikute peale läks, jõuame veel ühe igale aiapidajale tuttava ja olulise teemani. "Minu aed on juba kuues aasta täiesti mürgivaba. Selleks aga pean hoolitsema, et mul oleks aias oma töömeeskond, oma abijõud. Ja need abijõud ei armasta väga ülehooldatud aeda. Abijõud tahavad looduslikke nurgakesi, kus elada." Ehk siis siilid, konnad, putukad ja muu elustik. Varjuaia taimede juures kasutab Riima lehemultši, mis on lisaks ka hea niiskuse hoidja.