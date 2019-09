Pille Tänak: see aed on minu elu!

Pille ütleb, et vaatamata sellele, et maja oli ostmise hetkeks seisnud poolteist aastat tühjana ning hoone ümbrus oli parasjagu nõgeseid ja võsa rinnuni täis kasvanud, võlusid teda siinne vaikus ja rahu. "Mets oli siinsamas. See kõik oli kohe algusest saati nii oma, nagu ma oleksin kogu aeg siin elanud."

Ees ootas kolm aastat tõsist tööd, enne kui kogu suur territoorium hakkas ilmet võtma. Praegu on seda loomulikult isegi raske ette kujutada. Ainuüksi kartulimaalt sai kokku korjatud kümne kärutäie jagu orasheinajuuri. "Kaevasin õhtuti pärast tööd hargiga niikaua, kuni oli valge." Nüüd on seis selline, et ülemäära palju polegi vaja rohida, vaid üksikud maltsad, mille seeme on peenrasse sõnnikuga sattunud, tuleb välja kitkuda. Siinkohal täpsustab Pille, et ühegi peenra rajamisel pole ta grammigi mürke kasutanud. Endise aianduspoe müüjana pidi ta inimestele ikka sellist kraami soovitama, sest küsiti. Aga ise on ta selle kasutamise patust prii. Üks ostetud Raundup´i purk läks sama targalt, nagu ta ostetud sai, ohtliku jäätmena prügimäele. "Lihtsalt käsi ei tõusnud seda kasutama!"

Aga kuidas siis saab? Kasvõi see aednike üks põhimure – floksidele (korrektne oleks öelda leeklill – T. K.) kipub peale tulema hahkhallitus. Pillel on selle kohta oma teooria – see olevat pigem uute aretatud sortide probleem, vanade talusortide puhul seda muret pole. "Tänapäeva-aretus hallitab, aga vanadel talusortidel pole vahet, kui palju niiskust või kuivust on. Rohelise seebiga saab seda protsessi küll aeglustada, aga päriselt ära ta seda hallitust ei võta. Floks ei tohi kuiva saada, aga teda kogu aeg piisavalt kasta lihtsalt ei suuda. Kui ta on korra, kasvõi ühe päeva jäänud kuiva kätte, tuleb kohe hallitus peale."

FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Aia kujundusidee kohta ütleb perenaine, et oluline on võimalus peenralt midagi ka suhu pista. "Palju peab olema söödavaid asju. Isegi lillepeenras võib olla midagi sellist, mõni põõsas, mille mari näiteks süüa aitab. Ja värviküllust peab olema! Mulle meeldivad hästi kirjud peenrad, palju värve peab olema. Mõni võib-olla ütleb, et nii ei sobi, aga mulle meeldib." Pille lisab, et tal ei ole ka niipalju ruumi, et saaks ilu- ja tarbeaia raudselt lahus hoida või midagi kuhugi "ära peita".