Anna-Liisa Õispuu: Debora tõi mu Saaremaale

Leppisime kohtumise Anna-Liisa Õispuuga kokku Laimjala rahvamaja ees, Debora Vaarandi kuju juures. On täiesti juhuslikult 1. oktoober, Vaarandi sünniaastapäev! "Kui ei oleks olnud seda ettevõtmist, Debora Vaarandi kuju püstitamist, ega ma oleks siin nii tihti käinud ja tundnud: Issand, kui hea on siin ikka olla!" on Anna-Liisa täiesti kindel, et tema Saaremaale taastulemine on Debora süü.