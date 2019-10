Aastaid oma õnnetu olemisega linnarahva ja külaliste silma riivanud pruun majalobudik Kuressaares Lasteaia tn 8 on tänaseks otsekui nõelasilmast tulnud rätsepaülikond. Vundamendini mahavõetud ja uuesti ülesehitatud hoones on ometi palju sellist, mida õnnestus säilitada ja taas kasutusele võtta – osa aknaid, voodrilauda, sisetrepp, veranda ja mõned fassaadidetailid.

Anli Alliksoon-Juursalu firmast Kinlux Vara, kes Oma Kodule lahkesti majas ekskursiooni tegi, ütles, et kahtlemata on tegemist ühe enim ülespildistatud majaga Kuressaares. Seda muidugi hoone parematel päevadel. “Algusest saati on seda õigustatult peetud väga kauniks majaks ja kujutatud paljudel Kuressaare postkaartidel. Siin on palju Kuressaare puitarhitektuuri iseloomustavaid elemente. Näiteks rõdu metallpiirde sarnaseid ovaalseid detaile võime kohata ka Lossi tänava hoonetel.”

Põhiprojektist saame lugeda vana maja iseloomustust: “Arhitektuurselt on tegemist koridor-tuba tüüpi hotelli lahendusega, kus toad avanevad lõunasse ja põhja pool on pikikoridor, mille kaudu pääseb tubadesse, teisele korrusele, hoovi. Samuti oli koridori poolt lahendatud algselt hotellitubade kütmine. Esimese korruse hotellitubade suurus on ka veel tänapäeval muljetavaldav, olles võrreldav sviitidega – 33 m², 34 m², 18 m², 44 m². Teine korrus hõlmas algselt palju väiksemaid hotellitube, suurustega 18 m², 10 m², 19 m² ja 20 m². Kuna täpselt ei ole teada 1. ehitusetapi aegne sisetrepi asukoht, ei ole ka kindlaks määratav, kas alguses oli katusekorrusel 4 või 5 tuba. Võimalik, et 1. ehitusetapis hotelli algaastatel olid välja ehitatud ka mõlemad pööningud keskrisaliidist idas ja läänes, see annaks pööningukorrusele juba 1. ehitusetapis 6–7 tuba. Esimeses ehitusetapis oli olemas ka juba tänavapoolne rõdu, mis andis hoonele suursugusust ja tegi hoone sarnaseks Lossi ja Tallinna tänava äärsete mõisakodadega.”