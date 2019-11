Kasside ajutine kodu Nurrunurk Audlas

Kuna elanike puudust pole, jäid esialgu loomadele mõeldud pinnad kitsaks ja aastaga on ruume juurde tehtud. Endise kaupluse vanadesse abiruumidesse on välja ehitatud mõnusad toad, kus hulk erinevat kirja-karva kasse oma uut kodu ootab. "Tegime siia suured puurid, et kui on terve kassipere, saavad nad siin koos olla ja mängida. Järgmisel kevadel, ma mõtlen, et me teeme siia sellise akna, mis käib lahti, ja õue poole teeme puurid. Siis saavad loomad ka väljas käia," räägib hoiukodu perenaine Tuula Pennanen.

Suveperioodiks ehitati puurid ka välialale. Et kutsumata külalised elanikke nuuskima ja häirima ei pääseks, on puuridel turvaalaga kahekordsed seinad. Kaapimisjäljed puuri nurgas annavad tunnistust, et pigemini kiputakse seest välja kui väljast sisse. Üsna loomulik ja loomalik ju. Kui ilmad külmemaks lähevad, kolivad nurrulised-vurrulised siit mõistagi tuppa.

Nurrunurga asutaja ja perenaine Tuula vaieldamatu lemmik on sabata kass Sami. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Üks esimesi elanikke õuepuuris oli kuue- ja poolekilone Mömm. "Ta oli meil selline "karupoeg", et kippus pissima kohtadesse, kuhu ei peaks. Nüüd on temal ka hea, võib pissida, kuhu tahab!" Kui palju see ehitus maksma läks, Tuula ei ütle. Ainult naerab küsimise peale, sõnades, et sellest me ei räägi. Mis äraseletatult tähendab, et lõviosa kogu sellest kassimajandusest elab ja laieneb ikka tema isiklikul rahakotil. "Meid toetavad Saaremaa ja Muhu vald, ma olen neile väga tänulik." Nende summadega saavad põhiliselt kaetud loomaarsti kulud. Mõistagi on siin kõik loomad steriliseeritud ja kastreeritud.

"Hull ongi see, et inimesed ei saa ikka veel aru, et soovimatuid kassipoegi on võimalik vältida," ütleb Nurrunurga töötaja Anu Lember.

Nurrunurga töötaja Anu aitab loomadel silma peal hoida. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Uues osas elab ka üks nn hotellikass, silmnähtavalt solvunud ilme ja ülimalt peene nimega must kassivolask, kelle šveitslasest omanik on parasjagu reisu pääl. Tema on Nurrunurga kostil juba teist korda ja tänaseks olnud siin ligi kolm nädalat. Umbes nädalajagu veel, siis tuleb pererahvas tagasi ja kiisu saab ka jälle oma koju. Mitte kõigil ei lähe aga nii hästi. Üsna mitu looma on siia sattunud vägagi lihtsal põhjusel – kui loom elab kauem kui tema peremees, ei jäägi muud üle kui siia tulla. Nii ootab oma ellu uut võimalust Kuressaarest pärit suur punasekirju kolmeaastane poiss Oxton. Esialgu veel üsna kartlik, eks uus olukord tahab harjumist ja kui turjal on veel selle Oma Inimese pai nii selgelt meeles, ei tahagi kedagi uut ligi lasta.